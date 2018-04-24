Три машины эвакуировали в Вологде за долги по теплоснабжению

Злостных неплательщиков сегодня «навестили» судебные приставы. Совместный рейд с сотрудниками предприятия «Вологдагортеплосеть» прошел в районе ул. Конева. Суммы — разные, кто-то не платит давно, у кого-то просрочка всего пару месяцев.

Так у жительницы дома на Конева,14, долг небольшой — 18 тысяч рублей. Женщина обещала расплатиться с долгами в ближайшее время и подтвердила квитанциями, что уже начала гасить задолженность. Машину вологжанки не стали эвакуировать, но, если деньги не поступят, приставы вернутся снова.

А вот с жильцами дома на Конева, 25 — разговор короткий, здесь сразу два должника. Извещения и предупреждения они игнорируют, как итог — арест машин. Задолженность владельца ВАЗ-2111 — 37 тысяч рублей. Теперь хозяин найдет свое авто на штрафстоянке. За владельцем «Рено Лагуна» числится долг в 25 тысяч рублей. На диалог с приставами неплательщики вышли не сразу, однако погасить задолженность согласились сегодня же. Арест имущества — одна из самых действенных мер. Владельцы автомобилей стараются вернуть машину, и деньги, как правило, находятся.

«Если автомобиль не увозим на спецстоянку, транспорт остается на ответственное хранение должнику, у него есть 10 дней для оплаты задолженности, и арест будет снят. Если в течение 10 дней долг не погасят, машина будет передана на оценку с последующей реализацией», — рассказала юрисконсульт по взысканию дебиторской задолженности МУП «Вологдагортеплосеть» Ольга Васильева

Как правило, у неплательщиков копятся долги сразу по всем видам коммунальных счетов: за тепло, газ, воду, электричество. Средняя сумма задолженности за отопление составляет 30 тысяч, максимальный долг — 160 тысяч рублей. Подобные рейды судебных приставов и сотрудников предприятия «Вологдагортеплосеть» с наступлением весны проходят еженедельно.

«В основном арест имущества применяется к злостным неплательщикам. Если же должники понимают свою ответственность, то мы напоминаем им о последствиях в качестве профилактики. Мы также запланировали проведение рейдовых мероприятий по наложению ареста и изъятия оружия, в том числе охотничьего», — пояснил судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов № 1 по г. Вологде Вячеслав Ворочалков.

Сейчас задолженность физических лиц перед предприятием «Вологдагортеплосеть» превышает 500 миллионов рублей. За два месяца в пользу коммунальщиков с помощью подобных рейдов удалось вернуть более 40 млн рублей.