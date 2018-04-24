Заксобрание Нижегородской области согласовало Антипова на должность прокурора региона

Депутаты Заксобрания Нижегородской области (ЗСНО) поддержали кандидатуру Вадима Антипова на должность прокурора региона, NewsNN.

«Сегодня в числе приоритетных направлений работы Законодательного собрания и прокуратуры области продолжают оставаться борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, совершенствование областного законодательства. Уверен, что эта деятельность будет продолжена, и в будущем получит дополнительный импульс для развития», — отметил спикер ЗСНО Евгений Лебедев.

Вопрос о кандидатуре Антипова на должность прокурора региона был внесен в повестку заседания ЗСНО 17 апреля.