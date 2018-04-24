Кандидатуру Вадима Антипова согласовали на должность прокурора Нижегородской области 

«За» проголосовали 42 депутата. Об этом стало известно во время апрельского заседания ЗС НО.
Кандидатуру Вадима Антипова представил, по поручению генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, зампрокурора РФ Сергей Зайцев. По его словам, государственный советник юстиций второго класса Вадим Антипов по деловым качествам способен организовать деятельность прокуратуры Нижегородской области.
Депутат Юрий Лебедев спросил у Сергея Зайцева почему отказано в назначении на должность предыдущему прокурору. «Оснований нет, чтобы отказать сейчас. Тем более человек работал уже в Нижнем Новгороде. Однако в течение полугода у нас это третий прокурор. И тот, кого мы согласовывали месяца 3-4 назад, почему с этим человеком не сложилось? Его тоже генеральный прокурор просил назначить. А в результат не назначил», — сказал он.
Сергей Зайцев пояснил, что кандидатура Евгения Денисова согласовывалась 8 месяцев назад. «Это был не прокурор, а исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Нижегородской области. За это время личность его изучалась, и генеральный прокурор решил отозвать эту кандидатуру. Тот человек продолжит службу в другом месте. Он остается в органах и будет работать и дальше», — пояснил Сергей Зайцев.
«В числе приоритетных направлений работы Законодательного собрания и прокуратуры области остаются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, совершенствование областного законодательства. Уверен, что эта деятельность будет продолжена», — заключил председатель заксо Евгений Лебедев.
Справка «ФедералПресс».
Вадим Антипов родился в 1970 году. Имеет высшее юридическое образование, в органах прокуратуры служит с 1994 года. Прошел пусть от старшего следователя городской прокуратуры Республики Татарстан до прокурора Пермского края.
Напомним, 13 апреля в заксобрание региона поступили документы для согласования на должность нового прокурора региона. По информации СМИ, им мог стать прокурор Пермского края Вадим Антипов, а и.о. нижегородского прокурора Андрей Юмшанов — занять его пост.
Ранее сообщалось, что летом 2017 года пост прокурора Нижегородской области покинул Олег Понасенко.
Фото: runews24.ru