Кандидатуру Вадима Антипова согласовали на должность прокурора Нижегородской области

«За» проголосовали 42 депутата. Об этом стало известно во время апрельского заседания ЗС НО.

Депутат Юрий Лебедев спросил у Сергея Зайцева почему отказано в назначении на должность предыдущему прокурору. «Оснований нет, чтобы отказать сейчас. Тем более человек работал уже в Нижнем Новгороде. Однако в течение полугода у нас это третий прокурор. И тот, кого мы согласовывали месяца 3-4 назад, почему с этим человеком не сложилось? Его тоже генеральный прокурор просил назначить. А в результат не назначил», — сказал он.

Сергей Зайцев пояснил, что кандидатура Евгения Денисова согласовывалась 8 месяцев назад. «Это был не прокурор, а исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Нижегородской области. За это время личность его изучалась, и генеральный прокурор решил отозвать эту кандидатуру. Тот человек продолжит службу в другом месте. Он остается в органах и будет работать и дальше», — пояснил Сергей Зайцев.

«В числе приоритетных направлений работы Законодательного собрания и прокуратуры области остаются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, совершенствование областного законодательства. Уверен, что эта деятельность будет продолжена», — заключил председатель заксо Евгений Лебедев

Напомним, 13 апреля в заксобрание региона поступили документы для согласования на должность нового прокурора региона. По информации СМИ, им мог стать прокурор Пермского края Вадим Антипов, а и.о. нижегородского прокурора Андрей Юмшанов — занять его пост.

Ранее сообщалось, что летом 2017 года пост прокурора Нижегородской области покинул Олег Понасенко

Фото: runews24.ru