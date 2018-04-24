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Ростовчане пожаловались на состояние пешеходного моста через Темерник
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Ростовчане пожаловались на состояние пешеходного моста через Темерник 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Ростовчане в популярном паблике в социальных сетях пожаловались на состояние пешеходного моста через реку Темерник в районе зоопарка, опубликовав снимки переправы. По словам автора, мост с каждым днем разрушается все больше, а обещанный капитальный ремонт так и не был произведен.
«Нужно чтобы кто-то утонул там, чтобы началось движение хоть какое-то?», — возмущается активист. Пользователи соцсети поддержали его, отметив, что не только этот мост требует ремонта. По их словам, также не ремонтировалась переправа у Ботанического сада ЮФУ. «Кто ж его так? Осенью там гуляли, нормальный мост был. Хотя раньше он вообще подвесным был, висел на тросах и раскачивался», — написал другой житель. Еще один ростовчанин усомнился, что в неглубоком Темернике можно утонуть.
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