Ростовчане пожаловались на состояние пешеходного моста через Темерник

Ростовчане в популярном паблике в социальных сетях пожаловались на состояние пешеходного моста через реку Темерник в районе зоопарка, опубликовав снимки переправы. По словам автора, мост с каждым днем разрушается все больше, а обещанный капитальный ремонт так и не был произведен.

«Нужно чтобы кто-то утонул там, чтобы началось движение хоть какое-то?», — возмущается активист. Пользователи соцсети поддержали его, отметив, что не только этот мост требует ремонта. По их словам, также не ремонтировалась переправа у Ботанического сада ЮФУ. «Кто ж его так? Осенью там гуляли, нормальный мост был. Хотя раньше он вообще подвесным был, висел на тросах и раскачивался», — написал другой житель. Еще один ростовчанин усомнился, что в неглубоком Темернике можно утонуть.