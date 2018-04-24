Директора северодвинского МУПа будут судить за присвоение более 1 миллиона рублей

Директор МУП «ЖКК» в Северодвинске вместе с одним из подрядчиков, с которым работала, создали мошенническую схему, с помощью которой присвоили себе более 1 миллиона рублей предприятия. Уже утверждено обвинительное заключение, дело о присвоении и растрате передано в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Махинации обвиняемым, 55-летней Ольге Ворзуновой и 59-летнему Акмураду Кульчарову, удавалось проводить около 6 лет, с ноября 2011 года по январь 2017-го.

— Установлено, что Варзунова договорилась о заключении договоров на очистку крыш домов от наледи и снега с ИП Кульчаровым и возглавляемым им ООО «Рубин», точно зная при этом, что работы ими выполняться не будут. Кульчаров, зная, что работы его работниками не производятся, выставлял счета на оплату указанных работ, полученные деньги обналичивал и передавал их Варзуновой, оставляя себе 10% для уплаты банковской комиссии, обязательных платежей, а также компенсацию своих затрат, — объяснили схему в пресс-службе ведомства.

За 6 лет таким способом директор МУПа присвоила 1 466 929,43 рубля.

Следователем по делу внесено представление главе муниципального образования «Северодвинск», так как было установлено, что со стороны администрации надлежащий контроль за деятельностью предприятия не осуществлялся.