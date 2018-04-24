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Директор северодвинского МУПа присвоила более 1 миллиона рублей
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Директор северодвинского МУПа присвоила более 1 миллиона рублей 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Северодвинске в суд направлено уголовное дело о присвоении свыше 1 миллиона рублей директором МУП «Жилищно-коммунальная контора».
Установлено, что Варзунова, являясь директором МУП «Жилищно-коммунальная контора», с 30.11.2011 по 18.01.2017 договорилась о заключении договоров на очистку крыш домов от наледи и снега с ИП Кульчаровым и возглавляемым им ООО «Рубин», достоверно зная при этом, что указанные работы ими выполняться не будут.
Кульчаров в свою очередь выставлял счета на оплату указанных работ, полученные от МУП «ЖКК» денежные средства обналичивал и передавал их Варзуновой, оставляя себе 10% для уплаты банковской комиссии, обязательных платежей, а также компенсацию своих затрат.
За период данной преступной деятельности Варзуновой при пособничестве Кульчарова были растрачены и присвоены денежные средства муниципального унитарного предприятия «ЖКК» в размере 1 466 929 руб. 43 коп.
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