Губернатор ХМАО массово проверяет югорских чиновников на «кумовство»

Аппарат губернатора ХМАО начал массовую проверку чиновников «на кумовство». Главная цель проверки — последующее исключение всех возможных родственных связей между чиновниками. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщил «URA.RU» источник в аппарате губернатора.

По словам собеседника, проверяют не только работников правительственных департаментов, но и сотрудников всех правительственных учреждений (ГУПы, фонды, автономные учреждения, все организации, где учредителем является округ). Также собеседник агентства добавил, что чиновники, работающие в ведомствах в прямом подчинении друг друга, могут быть уволены решением антикоррупционной комиссии.

В департаменте общественных и внешних связей факт проведения такой кадровой проверки подтвердили и назвали ее плановой. «Мониторинг кадрового состава закреплен протокольным решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Проверяется наличие близкого родства между госслужащими и работниками соответствующих организаций, которое может повлечь конфликт интересов. Такие проверки проходят в органах власти в плановом режиме, срок завершения текущей — 1 июня», — отметили в ведомстве.