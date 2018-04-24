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Библионочь в КЦ «Доброволец» прошла под знаком «Магии книги»
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Библионочь в КЦ «Доброволец» прошла под знаком «Магии книги» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В Культурном центре «Доброволец» в районе Савелки 21 апреля состоялась увлекательное мероприятие для горожан в рамках акции «Библионочь-2018». В помещении центра в 5-м микрорайоне Зеленограда гостей радушно встречали «старославянские ведьмы» с доброжелательными предсказаниями. Зеленоградская художница Екатерина Чижуэн провела для всех желающих урок рисования акварелью с натуры «Магия книги», а участницы объединения ARTGlass_Geometry — мастер-класс «Ловец снов».
Посетителей также ждала музыкальная программа «Мудрость народной песни» с выступлениями Нечаевой Ирины и группы «Голос ангела», фольклорная театрализованная постановка «Лельник»", читальня «Славянская мифология».
Праздничная программа в КЦ «Доброволец» была организована при поддержке компании «Автосфера», магазина ЗелЦветОпт и Творческого объединения «Карамельки».
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