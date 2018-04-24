РБК: на время ЧМ-2018 может быть изменена схема поставок топлива в аэропорты

РЖД, МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Минэнерго "Транснефть" и нефтяные компании рассматривают изменения маршрутов доставки керосина в аэропорты Московского авиаузла на время чемпионата мира по футболу (14 июня — 15 июля), сообщает газета РБК со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении.

Предлагается ограничить поставки топлива в цистернах, тем самым перенаправив его поставки на нефтепродуктопроводы. По словам одного из собеседников издания — это вопрос безопасности, другой же уверен, что такие меры нужны для того, чтобы грузовые перевозки не мешали пассажирским.

Керосин поставляется в аэропорты Московского авиаузла по железной дороге и по Московскому кольцевому нефтепродуктопроводу. Объемы поставок по трубопроводам составляют 150 тыс. т в месяц, примерно столько же поставляется по железной дороге.