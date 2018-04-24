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РБК: на время ЧМ-2018 может быть изменена схема поставок топлива в аэропорты
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РБК: на время ЧМ-2018 может быть изменена схема поставок топлива в аэропорты 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минэнерго, РЖД, "Транснефть" и нефтяные компании рассматривают изменения маршрутов доставки керосина в аэропорты Московского авиаузла на время чемпионата мира по футболу (14 июня — 15 июля), сообщает газета РБК со ссылкой на источники, участвующие в обсуждении.
Предлагается ограничить поставки топлива в цистернах, тем самым перенаправив его поставки на нефтепродуктопроводы. По словам одного из собеседников издания — это вопрос безопасности, другой же уверен, что такие меры нужны для того, чтобы грузовые перевозки не мешали пассажирским.
Керосин поставляется в аэропорты Московского авиаузла по железной дороге и по Московскому кольцевому нефтепродуктопроводу. Объемы поставок по трубопроводам составляют 150 тыс. т в месяц, примерно столько же поставляется по железной дороге.
Более других меры коснутся аэропорт Домодедово, куда по трубопроводу поступает лишь 20% топлива (90-95% — Шереметьево, 50% — Внуково). Официального уведомления аэропорт еще не получал.
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