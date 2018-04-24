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Музей Победы и крупнейшая ветеранская организация подписали соглашение о сотрудничестве
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Музей Победы и крупнейшая ветеранская организация подписали соглашение о сотрудничестве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках совместной работы они передали копию Знамени Победы руководителю альпинистской экспедиции Андрею Остапенко, который 9 мая водрузит его на вершине Эльбруса.
Директор Музея Победы Александр Школьник и председатель всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов в Зале Славы подписали соглашение о сотрудничестве.
В рамках совместной работы они передали копию Знамени Победы руководителю альпинистской экспедиции Андрею Остапенко, который 9 мая водрузит его на вершине Эльбруса.
«Наверное, вы знаете о том, что в начале 1943 года фашисты пробрались на Эльбрус и установили там свой штандарт. Наши советские солдаты победили в той битве — и уже в феврале 1943 года они водрузили знамя Красной Армии на Эльбрус. В этом году, благодаря нашей акции, Знамя Победы вновь окажется на Эльбрусе, и мы еще раз продемонстрируем, что именно наш советский солдат победил в Великой Отечественной войне», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.
Владимир Епифанов подчеркнул важность сотрудничества между Музеем Победы и всероссийской ветеранской организацией, а также необходимость совместной работы по патриотическому воспитанию.
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