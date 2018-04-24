Музей Победы и крупнейшая ветеранская организация подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках совместной работы они передали копию Знамени Победы руководителю альпинистской экспедиции Андрею Остапенко, который 9 мая водрузит его на вершине Эльбруса.

В рамках совместной работы они передали копию Знамени Победы руководителю альпинистской экспедиции Андрею Остапенко, который 9 мая водрузит его на вершине Эльбруса.

«Наверное, вы знаете о том, что в начале 1943 года фашисты пробрались на Эльбрус и установили там свой штандарт. Наши советские солдаты победили в той битве — и уже в феврале 1943 года они водрузили знамя Красной Армии на Эльбрус. В этом году, благодаря нашей акции, Знамя Победы вновь окажется на Эльбрусе, и мы еще раз продемонстрируем, что именно наш советский солдат победил в Великой Отечественной войне», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Владимир Епифанов подчеркнул важность сотрудничества между Музеем Победы и всероссийской ветеранской организацией, а также необходимость совместной работы по патриотическому воспитанию.