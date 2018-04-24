Центробанк провел онлайн-зачет по финансовой грамотности

Центробанк провел онлайн-зачет по финансовой грамотностиПресс-служба Центробанка приводит предварительную статистику. Так около 61% пользователей получили оценку «Отлично» и получили почетные сертификаты. Представители проекта сообщают, что при неправильном ответе, система выдавала перечень справочных материалов, где можно подробнее узнать о допущенной ошибке. После ознакомления, участники могли повторно перепройти тест.

— Составляя программу зачетов мы прежде всего ориентировались на бытовые вопросы в области финансов, с которыми ежедневно сталкиваются люди. Полученные результаты говорят о том, что население России следит за актуальными экономическими изменениями, а также имеет хороший уровень финансовой грамотности, — подчеркнула Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина

Представители ЦБ заявили, что следующий зачет пройдет в октябре текущего года в рамках Всероссийской недели сбережений.