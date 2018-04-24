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1 мая в парках запада Москвы откроется летний сезон
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1 мая в парках запада Москвы откроется летний сезон 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В большинстве зелёных зон отдыха и спорта праздничные мероприятия пройдут с 13:00 до 19:00. В парке Победы на Поклонной горе соберутся любители экстремальных видов спорта, а в парке 50-летия Октября те, кто не мыслит свою жизнь без цветов.
Парк Победы порадует посетителей выступлениями профессиональных спортсменов, выполняющих головокружительные кульбиты на скейтбордах и велосипедах BMX. Кроме того, все желающие смогут посоревноваться в чирлидинге, сочетающем в себе элементы хореографии, гимнастики и акробатики. В парке 50-летия Октября пройдет бал цветов. Гости увидят цветочные декорации и смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению цветов из различных материалов. Праздничное настроение посетителям подарят веселые аниматоры в костюмах цветочных фей и столичные артисты. В парке «Фили» в эти дни будет петь фестиваль «Московская весна а cappella». Гостей ждут уроки творчества, конкурсы, выступления джазовых коллективов и кавер-групп.
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