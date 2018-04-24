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В Обручевском районе завершилась Неделя российской науки
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В Обручевском районе завершилась Неделя российской науки 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В стенах Университета имени Пирогова в рамках недели состоялись три открытых лекции.
Открыл Неделю проректор по научной работе РНИМУ, доктор биологических наук Денис Владимирович Ребриков, который выступил с темой «Персонализированная медицина». Трансляция лекции доступна по ссылке. Андрей Викторович Чаплин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии и вирусологии выступил перед учащимися с темой «Математическая статистика в медицинских исследованиях». На лекции он рассказал о статистической обработке данных при проведении той или иной медицинской научной работы. С заключительным докладом на тему «Дизайн клинических исследований» выступил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 Иван Геннадьевич Гордеев.
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