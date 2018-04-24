Сергей Шойгу: США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений

"Вместе с тем Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами. Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации ", — отметил министр.

Министр обороны также рассказал, что планы боевиков по созданию на территории Сирии псевдохалифата сорваны, от террористов освобождена большая часть страны.

России и Он подчеркнул, что ситуация в Сирии стала меняться к лучшему «в 2015 году, после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана Турции ».

Ранее Сергей Шойгу заявил о том, что международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, не ставила задачу разгромить террористов в Сирии, им было необходимо расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе