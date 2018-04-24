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Сергей Шойгу: США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений
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Сергей Шойгу: США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил о том, что Соединенные Штаты подталкивают другие страны к новой гонке вооружений. Его словам приводятся в пресс-релизе военного ведомства, который поступил в «РГ».
"Вместе с тем Вашингтон не готов к равноправному сотрудничеству даже со своими традиционными партнерами. Это подтверждают новые американские доктринальные документы в сфере национальной безопасности и обороны, стремление подвергнуть ревизии важнейшие международные договоренности, включая решения ООН и базовые принципы Всемирной торговой организации", — отметил министр.
Министр обороны также рассказал, что планы боевиков по созданию на территории Сирии псевдохалифата сорваны, от террористов освобождена большая часть страны.
Он подчеркнул, что ситуация в Сирии стала меняться к лучшему «в 2015 году, после начала операции российских Воздушно-космических сил и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции».
Ранее Сергей Шойгу заявил о том, что международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, не ставила задачу разгромить террористов в Сирии, им было необходимо расшатать ситуацию и закрепить свое присутствие в регионе
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