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«Большая семерка» хочет давить и разговаривать
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«Большая семерка» хочет давить и разговаривать 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Министры иностранных дел стран «большой семерки» оказались единомышленниками в вопросе о дальнейших отношений с Москвой. Руководители внешнеполитических ведомств ведущих стран мира уверены в необходимости продолжать санкции против России, обвиняют ее в дестабилизации других стран, отравлении в Солсбери и прочих преступлениях.
Но, вместе с тем, они готовы к диалогу с Москвой — потому что рассчитывают, что их сигнал будет воспринят правильно. Что есть альтернатива давлению — взаимопонимание, нормальные отношения, отказ от дестабилизации, возвращение к безопасному миру…
И в этом — главная ошибка стран «большой семерки» по отношению к России. В Москве убеждены, что действия «семерки» — давление, которому просто нужно противостоять. И это противостояние и будет лучшим ответом на любые санкции. Что Запад хочет не равноправных отношений с Москвой, а ее «подчинения».
Другой вопрос — а что в Кремле понимают под равноправием? И на этот вопрос, по-моему, не очень сложно ответить, учитывая опыт последних лет. Российское понимание равноправия — это понимание хулигана, который уверен, что правоохранительные органы не должны задерживать его за очередной дебош. Что он вправе делать все, что ему заблагорассудится. Тем более, когда он «на районе». А «район» российского дебошира — весь бывший Советский Союз, а теперь уже и Ближний Восток.
Можно, конечно, огорчаться из-за такого упрямого непонимания реальности. Но оставим это огорчение политикам стран «большой семерки».
Нежелание Москвы договариваться — это еще и гарантия того, что договариваться не будут за наш счет.
И каждый день отсутствия реального взаимопонимания между Москвой и Западом ощутимо отражается на отношении ведущих стран мира к Украине, к подлинной природе российско-украинского кризиса.
Уже сам тот факт, что на встречу министров иностранных дел «большой семерки» был приглашен глава внешнеполитического ведомства нашей страны Павел Климкин говорит об изменении этого отношения Запада к Украине. И, кстати, к России. Ведь такое приглашение — тоже еще один сигнал России. Только вряд ли Москва способна его правильно расшифровать.
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