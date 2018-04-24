«Большая семерка» хочет давить и разговаривать

Министры иностранных дел стран «большой семерки» оказались единомышленниками в вопросе о дальнейших отношений с Москвой . Руководители внешнеполитических ведомств ведущих стран мира уверены в необходимости продолжать санкции против России , обвиняют ее в дестабилизации других стран, отравлении в Солсбери и прочих преступлениях.

Но, вместе с тем, они готовы к диалогу с Москвой — потому что рассчитывают, что их сигнал будет воспринят правильно. Что есть альтернатива давлению — взаимопонимание, нормальные отношения, отказ от дестабилизации, возвращение к безопасному миру…

И в этом — главная ошибка стран «большой семерки» по отношению к России. В Москве убеждены, что действия «семерки» — давление, которому просто нужно противостоять. И это противостояние и будет лучшим ответом на любые санкции. Что Запад хочет не равноправных отношений с Москвой, а ее «подчинения».

Другой вопрос — а что в Кремле понимают под равноправием? И на этот вопрос, по-моему, не очень сложно ответить, учитывая опыт последних лет. Российское понимание равноправия — это понимание хулигана, который уверен, что правоохранительные органы не должны задерживать его за очередной дебош. Что он вправе делать все, что ему заблагорассудится. Тем более, когда он «на районе». А «район» российского дебошира — весь бывший Советский Союз, а теперь уже и Ближний Восток.

Можно, конечно, огорчаться из-за такого упрямого непонимания реальности. Но оставим это огорчение политикам стран «большой семерки».

Нежелание Москвы договариваться — это еще и гарантия того, что договариваться не будут за наш счет.

И каждый день отсутствия реального взаимопонимания между Москвой и Западом ощутимо отражается на отношении ведущих стран мира к Украине , к подлинной природе российско-украинского кризиса.