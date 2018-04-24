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Около 1 тыс. жалоб на парковку в Подмосковье пришло в «Народный инспектор» за неделю
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Около 1 тыс. жалоб на парковку в Подмосковье пришло в «Народный инспектор» за неделю 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 1 тысячи жалоб на неправильную парковку в Подмосковье поступило региональным властям через приложение «Народный инспектор» за прошлую неделю, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.
«Люди начали активнее жаловаться на неправильную парковку. На функционале «Народный инспектор» мы получили почти 1 тысячу жалоб (за прошлую неделю — ред.)», — сказал Шадаев на заседании регионального правительства во вторник.
Он отметил, что рост числа жалоб во многом связан со сходом снега.
При этом всего с момента запуска проекта «Народный инспектор» в начале октября 2017 года поступило более 13 тысяч сообщений и вынесено около 7 тысяч постановлений.
Мобильное приложение «Народный инспектор» запущено по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и позволяет сообщить властям о нарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства с использованием транспортных средств.
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