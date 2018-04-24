Около 1 тыс. жалоб на парковку в Подмосковье пришло в «Народный инспектор» за неделю

«Люди начали активнее жаловаться на неправильную парковку. На функционале «Народный инспектор» мы получили почти 1 тысячу жалоб (за прошлую неделю — ред.)», — сказал Шадаев на заседании регионального правительства во вторник.

Он отметил, что рост числа жалоб во многом связан со сходом снега.

При этом всего с момента запуска проекта «Народный инспектор» в начале октября 2017 года поступило более 13 тысяч сообщений и вынесено около 7 тысяч постановлений.