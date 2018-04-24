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Ангелина Бокша — жемчужина Приозерского района
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Ангелина Бокша — жемчужина Приозерского района 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
20 апреля в ДК п. Суходолье состоялся ХХII районный конкурс «Жемчужина Вуоксы», посвященный на этот раз сразу двум знаменательным событиям — Году добровольца и волонтера в Российской Федерации и Году туризма в Ленинградской области.
За звание самой смелой, красивой и мудрой девушки боролись 11 старшеклассниц. Это Виктория Мелехова (СОШ № 5), Дарья Прядеина (СОШ № 1), Мая Мурадова (Кузнеченская СОШ), Ангелина Бокша (КСЦ «Юбилейный» п. Кузнечное), Елизавета Комарова (Приозерский политехнический колледж), Наталья Забудская (Громовская СОШ), Анастасия Титова (Красноозерненское КО), Ксения Лушкова (Мичуринский многопрофильный техникум), Екатерина Бусова (Шумиловская СОШ), Анна Буторина (Севастьяновское КО) и Кристина Павлова (Сосновский центр образования).
На первом этапе конкурса участницам представилась возможность не просто рассказать о себе и своих увлечениях, но и проявить доброту души, поделиться идеей собственного социального проекта.
В фотоконкурсе, к которому участницы готовились заранее, надо было представить портфолио из фотографий, на которых они изображены в придуманном самими образе.
В конкурсе «дефиле» девушки продемонстрировали свои наряды, грацию, умение двигаться.
Знание истории своего региона, его туристического потенциала, участницы показали в конкурсе «краеведческая викторина».
Последним, самым зрелищным, этапом стал творческий конкурс на тему «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», где девушки смогли проявить свои таланты.
"Жемчужиной Вуоксы-2018" жюри назвало Ангелину Бокша. Победительница получила главные призы — корону и жемчужное ожерелье от депутата Законодательного Собрания Ленинградской области Светланы Потаповой.
Лауреатами «Жемчужины Вуоксы-2018» стали Дарья Прядеина (2 место) и Анна Буторина (3 место), получившая также приз зрительских симпатий, учрежденный Светланой Потаповой.
По итогам голосования в социальной сети «Вконтакте» специальным призом была награждена Кристина Павлова, набравшая наибольшее число голосов.
Организаторы конкурса выражают благодарность за оказание спонсорской помощи индивидуальному предпринимателю Михаилу Малинину, корпорации «Сибирское здоровье» в лице Светланы Филаретовой, загородному клубу «Яркое», магазину здорового сна «ASKONA».
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