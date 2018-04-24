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Решение проблемы контроля в «Русале» может быть сложным, — Аналитики Промсвязьбанка
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Решение проблемы контроля в «Русале» может быть сложным, — Аналитики Промсвязьбанка 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Минфин США может снять санкции с РусАла (-), если Дерипаска откажется от контроля.
Новости от Минфина США позитивный сигнал для акций РусАла и мы наблюдаем хороший рост котировок второй день подряд, но при этом существенное снижение цен на алюминий на мировых рынках.
На текущий момент положительным является продление срока завершения операций с РусАлом до 23 октября (не касается акций и долга), т.к. у компании будет время для решения проблем с реализацией в случае, если санкции отменены не будут.
Что касается контроля О. Дерипаски в РусАле, то решение этой проблемы может быть сложным, т.к. пока не ясно, готов ли он к продаже, и если да, то кто может приобрести акции.
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