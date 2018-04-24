В Ярославле стартовал проект «Зеленая кисточка» 

В Ярославле в центре детей и юношества стартовал региональный этап всероссийского социально направленного проекта «Зеленая кисточка».
— Этот проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию школьников, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — В нем участвуют ребята от 9 до 14 лет, около 180 человек. Цель проекта — развивать у детей и подростков мотивацию к защите собственной жизни, окружающей среды, формировать экологическое сознание и культуру безопасности, умение обеспечить эту безопасность для себя и других людей.
Первым этапом проекта стало проведение образовательного модуля «Зеленая линейка». Ребятам рассказали о профессиях инженера-эколога и специалиста по охране труда. Затем школьники прошли квест с практическими интерактивными заданиями: играли в водоотгадалочку, примеряли средства индивидуальной защиты и узнавали, в какой ситуации их использовать, на манекене изучали правила первой доврачебной помощи и даже искали «несанкционированную свалку» за условным лесом с помощью квадрокоптера.
— Это третий регион, где мы в этом году проводим нашу «Зеленую линейку», — рассказала руководитель организационного комитета всероссийского социального проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка» Вера Кузубов. — Первая была в Тульской области, вторая — в Чеченской Республике, городе Грозном, а сегодня мы здесь, в Ярославле, и к нам приехали детишки со всей области.
Следующий этап проекта — выполнение конкурсного задания. Ребята должны будут нарисовать специальности, о которых им рассказали. Авторы лучших работ в сентябре поедут в Москву для участия в профориентационной неделе, в рамках которой на одной из основных площадок откроется большая выставка «Зеленая кисточка».