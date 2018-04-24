Представители «тюменской матрешки» прошли тренинг президентского кадрового резерва

Как отмечают эксперты, программа обучения была направлена на создание новой корпорации управленцев.

«Нужно, чтобы эти люди воспринимали себя как некую общность. Их готовят не просто к тому, чтобы быть губернаторами, а к тому, чтобы быть новым поколением руководителей, которому после 2024 года и будут передавать бразды правления», — считает политолог Евгений Минченко

Директор рекрутингового агентства Pruffi Алена Владимирская отметила, что зачастую губернаторы приезжают в регионы с собственной командой, собранной «по родственному или дружескому принципу».

«В результате коммуникация вниз не уходит, никто не понимает, кто что делает, ничего не выстраивается. Поэтому тренинги по командообразованию очень нужны», — отмечает Алена Владимирская.