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Представители «тюменской матрешки» прошли тренинг президентского кадрового резерва
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Представители «тюменской матрешки» прошли тренинг президентского кадрового резерва 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Москве назвали финалистов тренинга президентского кадрового резерва. Грамоты участникам в пятницу, 20 апреля, вручил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, пишет РБК.
Тренинг прошли 74 человека, следует из окончательного списка слушателей. Регионы «тюменской матрешки» на них представляли глава Тюмени Александр Моор, замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Дмитрий Шаповал и ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Валерий Фальков.
Как отмечают эксперты, программа обучения была направлена на создание новой корпорации управленцев.
«Нужно, чтобы эти люди воспринимали себя как некую общность. Их готовят не просто к тому, чтобы быть губернаторами, а к тому, чтобы быть новым поколением руководителей, которому после 2024 года и будут передавать бразды правления», — считает политолог Евгений Минченко.
Директор рекрутингового агентства Pruffi Алена Владимирская отметила, что зачастую губернаторы приезжают в регионы с собственной командой, собранной «по родственному или дружескому принципу».
«В результате коммуникация вниз не уходит, никто не понимает, кто что делает, ничего не выстраивается. Поэтому тренинги по командообразованию очень нужны», — отмечает Алена Владимирская.
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