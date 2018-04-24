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Жители Ростова попросили ограничить движение мотоциклов ночью
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Жители Ростова попросили ограничить движение мотоциклов ночью 

Деловое сообщество 2 часа назад
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от жителя Антона Тарасова. В ней он предлагает ограничить движение мотоциклов в южной столице с 23 до 7 часов. Это связано с повышенным уровнем шума, которые издают «железные кони».
«Прошу принять меры по ограничению передвижения мототранспорта по причине нарушения покоя и создания дискомфорта в ночное время для граждан», — пишет активист. По его словам, можно установить «лежачих полицейских» на перекрестках основных магистралей, чтобы предотвратить ночные гонки. Это сделает невозможным развитие высоких скоростей на этих участках и избавит горожан от шума.
«Невозможно отдыхать ни взрослым, ни детям, когда ревут эти гоночные беспредельщики. Законодательное собрание Ростовской области приняло закон о тишине, почему же не исполняется?», — написала под инициативой горожанка Алла Сазыкина.
Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу жителя, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 15 человек, а еще 7 высказались «против». До окончания голосования есть еще 7 дней.
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