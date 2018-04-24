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Территорию поселения Внуковское подготовят к летнему сезону
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Территорию поселения Внуковское подготовят к летнему сезону 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Внуковское
Подготовку к летнему сезону начали на территории поселения. Об этом сообщили в отделе благоустройства администрации Внуковского 23 апреля.
— На данный момент большие усилия прилагаются для уборки мусора с территории поселения. Помимо этого, в мае планируется начать вывоз навалов грунта. К сегодняшнему дню ряд дворовых территорий поселения привели в порядок. Мы произвели покраску элементов детских площадок, сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия, пешеходных и газонных ограждений, — рассказал сотрудник отдела благоустройства администрации поселения Внуковское.
Он отметил, что эти работы стартовали в начале весны 2018 года.
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