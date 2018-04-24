Территорию поселения Внуковское подготовят к летнему сезону

Фото: администрация поселения Внуковское

Подготовку к летнему сезону начали на территории поселения. Об этом сообщили в отделе благоустройства администрации Внуковского 23 апреля.

— На данный момент большие усилия прилагаются для уборки мусора с территории поселения. Помимо этого, в мае планируется начать вывоз навалов грунта. К сегодняшнему дню ряд дворовых территорий поселения привели в порядок. Мы произвели покраску элементов детских площадок, сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия, пешеходных и газонных ограждений, — рассказал сотрудник отдела благоустройства администрации поселения Внуковское.

Он отметил, что эти работы стартовали в начале весны 2018 года.