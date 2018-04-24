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В Заксобрании инициировали проблему «гряземесов» перед Госдумой и Совфедом
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В Заксобрании инициировали проблему «гряземесов» перед Госдумой и Совфедом 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Законодательном собрании Свердловской области, на заседании регионального отделения общественной организации «Депутатская вертикаль» под председательством Людмилы Бабушкиной, инициировано рассмотрение вопроса о так называемых «гряземесах» депутатами Госдумы и членами Совфеда, передает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал».
Речь идет о принятом законе, который регламентирует парковку транспортных средств на газонах, но, по сути, является бездейственным. Причиной этого стали решения Верховного суда РФ об отмене каких-либо карательных мер.
По словам председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного собрания Свердловской области, если в 2016 году в регионе было рассмотрено 10 739 административных дел о нарушении благоустройства газонов, то в 2017 году — лишь 1 306. «Причина в том, что данную статью административного наказания отменили. К нам приходят обращения от граждан, но мы ничего не можем сделать. Это наш вечный спор», — отметил Владимир Никитин.
В 2017 году данный законопроект об административных правонарушениях был внесен в Государственную думу РФ. «Однако он был принят только в первом чтении, а потом отложен. Хотелось бы, чтобы в Госдуме возобновили этот вопрос», — рассказал депутат. По его словам, практика Верховного суда РФ сегодня такова, что все поставлено на то, чтобы не нарушать права человека. Однако депутат при этом задался вопросом, что никто не думает о нарушении прав граждан так называемыми «гряземесами»
В итоге на заседании региональной организации было принято решение инициировать данный вопрос перед депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации РФ для рассмотрения законопроекта. «Неотвратимость наказания должна присутствовать. Закон направлен не на то, чтобы наказывать, а на то, чтобы сохранять благоустройство», — единогласно отметили участники заседания.
Напомним, ранее суд уже в который раз отменил статью 16 регионального КоАП, предусматривающую ответственность за парковку на «объектах благоустройства», то есть на газонах. Тогда в пресс-службе областного суда «АиФ-Урал» сообщали о том, что данный закон не соответствует федеральному законодательству.
Поводом для отмены стал иск одного из горожан. За парковку на газоне его оштрафовали на 3 тыс. рублей, однако мужчина с таким решением не согласился, так как, по его мнению, свою машину он оставлял на «куске грязи», а не на «объекте благоустройства».
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