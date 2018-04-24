Ворота Востока. В Турции ждут российских туристов

Еще немного, и турки окончательно забудут русский язык, в этом убедилась автор этих строк, побывавшая в середине апреля с гостеприимной, солнечной и яркой стране. Они потихонечку переходят на английский.

Увидев европейские лица (видно, что мы-то не местные) улыбаются: «Туристы уже приехали!». А узнав, что мы из России , радуются как дети, едва не умоляя выпить чашечку чая и радостно давая скидку на любой товар. Когда их спрашиваешь дорогу (не все же знают английский) тут же находят того, кто сможет объяснить. Чувствуется, что Анталия скучает, очень ожидая гостей из России.

Сколько туристов?

По словам заместителя председателя Ростуризма Николая Королева в 2017 году в Турции побывало 4,5 млн россиян. А Россию посетили… всего 100 тысяч граждан Турецкой республики. Эти цифры назывались во время первого в истории турецко-российского форума гостеприимства, который, как вы догадались, прошел в Анталии.

Так что нашей стороне придется поработать над отменой визового режима (для россиян, прибывающих в Турцию, он отменен). Оно и правда, не всё же мы к ним, пусть и они у нас побывают, поддержат наш въездной туризм.

«У нас хорошие отношения, — заметил представитель Министерства культуры и туризма Турции Арысой Омер, — несмотря на то, что в 2017 году были определенные трудности. Мы рассчитываем принять 6 миллионов российских туристов в этом году». Кроме этого он заверил, что Турция совершенно безопасна для туристов, для этого правительство республики приняло специальную подпрограмму. «Мы ждем россиян не только в Анталии, но и других местах Турции», — заявил он.

Тепло приветствовал участников форума губернатор Анталии Мухтач Тейиде: «Не важно, какой паспорт, и какой язык у гостя, ему будут предложены самые лучшие блюда и места. В последнее время с большой скоростью развиваются отношения между нашими странами и это, и это, конечно, заслуга руководителей государств». Любопытно, что из 4,5 млн туристов в прошлом году 3 млн посетили именно Анталию, 20 тысяч россиян купили здесь жилье, все больше становится русско-турецких браков, рождается детей. И как предположил господин губернатор, они внесут свой вклад в развитие отношений между нашими странами.

В чём лояльность?

Заместитель Председателя Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко напомнил, что в октябре прошлого года стороны подписали договор — способствовать развитию программы лояльности и в Турции и в России, например, меню в ресторанах на русском и турецком языках, экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность.

«Одна и другая стороны любят демонстрировать гостеприимство. Российские туристы найдут у нас мере, солнце, песок, культурные ценности. Мы очень хотим не просто достичь цифры в 6 млн российских туристов, но удвоить и утроить её!», — заявил глава Федерации отельеров Турции Айык Осман, который назвал Анталию «гостиной Турции», а наши странами «больше, чем партнерами».

На этом же форуме гостеприимства наградили лучшие отели, которые работают по программе Russian Friendly, то есть создают самые комфортные условия для отдыха туристов. Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV.

Так что, уважаемые читатели, Турция готова. Решение остается за вами и вашими кошельками, конечно же.