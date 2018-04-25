Плюс 6 млн отдыхающих. Что нового предложит Турция россиянам?

Что такое дружелюбие?

По инициативе Ростуризма Турции начала действовать программа лояльности для отелей и мест размещения русских туристов — Russian friendly. Программа является частью Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO, и её задача — создание наиболее комфортных условий пребывания и отдыха для туристов из России

«Программа предполагает, например, снятие языковых ограничений в турецких отелях (меню, указатели на русском)», — поясняет председатель Российского объединения туристов, и.о. главы общественного совета при Рос­туризме Дмитрий Давыденко . Среди условий дружелюбия к русским туристам — наличие телеканалов на русском языке, персонал, говорящий по-русски, русская кухня в ресторане и возможность расплатиться национальной картой «Мир». Отелям, которые соответствуют этим категориям, присваиваются уровни — от базового до «платинового». Именно сюда будет рекомендовано отправляться российским туристам. Всего в Турции насчитывается около 200 отелей, где россияне могут комфортно и безопасно отдыхать.

«После сложного периода в отношениях в 2017 году поток туристов из России в Турции удвоился в сравнении с 2016 годом и достиг 4,519 млн человек (это 40% всех российских туристов). Из Турции в Россию приехали около 100 тыс. человек. Разумеется, туристский потенциал двух стран на этом далеко не исчерпан: по итогам 2018 года в Турции ждут уже 6 млн россиян», — говорит заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв

Кто в числе лучших?

13 апреля в рамках Турецко-российского форума гостеприимства, который проходил в Анталии, состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly. Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были также удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV. В программе Russian Friendly активно участвуют два крупнейших туроператора — «Пегас» и Anex Tour.

«Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны. Наши отели, такие как Kremlin Palace или Swandor Topkapi Palace, заслуженно любимы туристами из России, и мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная

Её мысль продолжает генеральный директор Anex Tour Яна Муромова: «Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции, и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица тур­оператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли».

«Наш народ очень гостепри­имен: неважно, какой у человека паспорт, на каком языке он говорит, — мы готовы дать гостю лучшее. Хотелось бы, чтобы на туризм и культурный обмен не влияли сиюминутные политические факторы, а отношения двух стран улучшались с каждым днём», — отмечает губернатор Анталии Мухтач Тейиде. И приводит такие цифры: из приехавших в прошлом году россиян подавляющее большинство — 3,5 млн — отдыхали в Анталии, а 20 тысяч человек даже купили в этой провинции недвижимость. По словам заместителя министра туризма и культуры Турции Омера Арысоя, 2019-й станет перекрёстным Годом Турции в России и России в Турции, и его возможности надо использовать по максимуму. Если визовый режим для граждан Турции упростят, то и в Россию приедет гораздо больше туристов из Турецкой Республики.