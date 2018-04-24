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«Вальс Победы» в Оренбургской области соберет около 40 тысяч человек
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«Вальс Победы» в Оренбургской области соберет около 40 тысяч человек 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Традиционный танцевальный праздник под открытым небом «Вальс Победы» пройдет в Оренбургской области 7 мая в 11 часов утра. Участие в нем по области примут порядка 40 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Оренбурге танец состоится на улице Советской: от пересечения с улицей Краснознаменной до Набережной. Он объединит учеников и педагогов школ, организаций среднего и высшего профессионального образования, а также воспитанников Оренбургского президентского кадетского училища, кадетской школы-интерната им. И. И. Неплюева и Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.
«Участники мероприятия почтут память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания, исполнят «Майский вальс» и со словами «СПАСИБО» запустят в небо голубые шары», — передает правительство.
Во время праздника на площади возле памятника В. П. Чкалову состоится чествование ветеранов Великой Отечественной войны.
Впервые «Вальс Победы» прошел в Оренбуржье в 2015 году. Тогда в Оренбурге в нем приняли участие около пяти тысяч человек.
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