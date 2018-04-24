Объявление целей на аукцион может вернуть умеренный пессимизм в котировки ОФЗ, — Аналитики Росбанка

О достаточности условий для полного снятия ограничений пока речи не идет, что было бы удивительно спустя всего две недели после их введения, тем не менее акции компании и локальные активы отреагировали позитивно. Котировки UC Rusal на гонконгской бирже с момента появления новостей подорожали на 34%, а интерес к ОФЗ на внутреннем рынке спровоцировал покупки в сегментах средней дюрации (-3-5бп). Для сегмента ОФЗ, однако новость может иметь ограниченное влияние, и уже сегодня объявление целей на завтрашний аукцион может вернуть умеренный пессимизм в котировки.