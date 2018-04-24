Ещё
Карнавальное шествие пройдет в Ангарске 26 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карнавальное шествие пройдет в Ангарске 26 мая 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
В мае 2018 года Ангарску исполняется 67 лет. День рождения города — значимое событие для всех, кому он дорог. Каждый
из нас своим трудом, добрым отношением к любимому городу, словами и  поступками определяет, каков Ангарск в настоящем и каким его увидят
последующие поколения.
На оргкомитете по подготовке ко Дню города при администрации Ангарского городского округа принято решение26 мая в 11 часов провести карнавальное шествие и конкурс
карнавальных колонн «Эпоха. Время. Часы». Традиционно — старт у  ангарских ворот. По опыту юбилейного карнавального шествия мы увидели,
насколько востребован этот формат в нашем городе.
Карнавальное
шествие — уникальная возможность позиционировать себя на рынке как  представителей социально ориентированного бизнеса, возможность заслужить
лояльность клиентов, партнеров, собственных сотрудников (построение
дружной команды).
Оно демонстрирует единство ангарчан, уважение к малой родине,
аккумулирует энергию созидания.
Для  участия в карнавале нужно сформировать колонну, используя творческий
подход, юмор, фирменный стиль, создав художественный образ и подготовив
небольшое театрализованное представление, которое будет оценивать
компетентное жюри.
Заявки на участие в конкурсе карнавальных колонн принимаются до 12 мая 2018 года в МАУ «ДК „Нефтехимик“: пл. Ленина, кабинет № 14 и № 16.
Телефоны для справок и уточнения информации: 52-30-84, 52-91-68 Электронная почта:mau_dk_neftehimik@mail.ru.
Организационный комитет по участию в карнавальном шествии состоится 25  апреля 2018 года (среда), в 15.00, в малом зале МАУ ДК „Нефтехимик“.
Хот: последние новости
Сергей Левченко: необходимо обеспечить безопасность мероприятий в честь Дня Победы В Ангарске молодые сотрудники полиции приняли Присягу В Иркутской области проводится проверка по фактам роста заболеваемости из-за отсутствия дезинфекции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США157
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины291
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении145
Кремль готовит суперманевр525
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение