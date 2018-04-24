Карнавальное шествие пройдет в Ангарске 26 мая

В мае 2018 года Ангарску исполняется 67 лет. День рождения города — значимое событие для всех, кому он дорог. Каждый

из нас своим трудом, добрым отношением к любимому городу, словами и поступками определяет, каков Ангарск в настоящем и каким его увидят

последующие поколения.

На оргкомитете по подготовке ко Дню города при администрации Ангарского городского округа принято решение26 мая в 11 часов провести карнавальное шествие и конкурс

карнавальных колонн «Эпоха. Время. Часы». Традиционно — старт у ангарских ворот. По опыту юбилейного карнавального шествия мы увидели,

насколько востребован этот формат в нашем городе.

Карнавальное

шествие — уникальная возможность позиционировать себя на рынке как представителей социально ориентированного бизнеса, возможность заслужить

лояльность клиентов, партнеров, собственных сотрудников (построение

дружной команды).

Оно демонстрирует единство ангарчан, уважение к малой родине,

аккумулирует энергию созидания.

Для участия в карнавале нужно сформировать колонну, используя творческий

подход, юмор, фирменный стиль, создав художественный образ и подготовив

небольшое театрализованное представление, которое будет оценивать

компетентное жюри.

Заявки на участие в конкурсе карнавальных колонн принимаются до 12 мая 2018 года в МАУ «ДК „Нефтехимик“: пл. Ленина, кабинет № 14 и № 16.

Телефоны для справок и уточнения информации: 52-30-84, 52-91-68 Электронная почта:mau_dk_neftehimik@mail.ru.

Организационный комитет по участию в карнавальном шествии состоится 25 апреля 2018 года (среда), в 15.00, в малом зале МАУ ДК „Нефтехимик“.