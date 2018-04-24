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«Политические репрессии». Адвокат о задержании крымчанки на Украине
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«Политические репрессии». Адвокат о задержании крымчанки на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом якобы "доверенное лицо Владимира Путина", сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
По его словам, неназванная гражданка Украины, состоящая в неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры победы", "незаконно" собирала подписи в поддержку российского лидера. По словам Луценко, она зарегистрирована в статусе доверенного лица президента.
"В данный момент задержанной готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия", — добавил он.
Позднее украинская пресса сообщила, что арестованную зовут Елена Одновол.
Во всероссийском общественном движении "Волонтеры Победы" обвинения против Елены Одновол назвали "бредом". Лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова уточнила, что Елена Одновол не была доверенным лицом президента РФ, она руководила группой волонтеров. "Она сама, как и ее муж из Крыма", — сказала Амельченкова в интервью газете "Взгляд".
Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik прокомментировала действия Киева.
"Это политические репрессии в отношении людей, которые не совершали никаких незаконных действий, но по политическим мотивам их задерживают, к ним применяют меры принуждения, их лишают свободы, им выдвигают совершенно бессмысленные и абсурдные обвинения. Задержанная, по сути, "виновна" лишь в том, что состоит в общественном движении, которое помогает ветеранам, делает очень много добрых дел, и не только на территории Крыма, но и по всей России", — отметила Мария Ярмуш.
Она предположила, какая судьба может ожидать задержанную.
"Власти Украины пытаются доказать, что Крым — это территория Украины, повернуть время вспять и пойти против народа Крыма, поэтому эти политические репрессии. Это можно назвать правовым беспределом. Думаю, дело может дойти до того, что девушку без всяких на то оснований обвинят в госизмене и подрыве суверенитета Украины. А значит, ей может грозить серьезный тюремный срок", — сказала Мария Ярмуш.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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