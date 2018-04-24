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Угличский полигон будет полностью модернизирован
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Угличский полигон будет полностью модернизирован 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
24 апреля в департаменте охраны окружающей среды и природопользования прошло межведомственное совещание по реализации инвестпроекта на базе Угличского полигона в районе деревни Селиваново. Долгое время судьба этого объекта и обеспечение его экологической безопасности вызывали много вопросов у местных жителей.
Концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации полигона по размещению твердых коммунальных отходов заключено между городским поселением городом Угличем и ООО «Хартия».
— В рамках соглашения в течение восьми лет будет проведена поэтапная модернизация объекта, — рассказал заместитель генерального директора ООО «Хартия» Виталий Шубин. — Запланированы строительство очистных сооружений, пруда-испарителя, автовесовой, реконструкция технологической карты, монтаж дренажной системы и устройство технологической дороги по контуру полигона.
Как пояснил Виталий Шубин, общий объем финансирования проекта составит 24,7 миллиона рублей.
Эксплуатация Угличского полигона, площадь которого 5,2 гектара, началась в 2008 году. Сегодня его заполненность — 26 процентов общей вместимости, которая составляет более 907 тысяч кубометров. Ежегодный объем захоронения на полигоне — порядка 124 тысяч кубометров.
— Концессионное соглашение в отношении Угличского полигона заключено для оптимизации системы утилизации твердых коммунальных отходов, — рассказал начальник отдела по обороту твердых коммунальных отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — В результате реализации запланированных мероприятий полигон будет полностью модернизирован в соответствии с современными требованиями и полностью экологически безопасен. Ход выполнения концессионного соглашения будет контролироваться и на муниципальном, и на региональном уровне.
По итогам совещания принято решение о разработке дорожной карты с подробным перечнем и сроками реализаций мероприятий. Инвестору поручено представить ее до конца мая.
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