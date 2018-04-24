Воробьев поручил уделить особое внимание ветеранам в преддверии Дня Победы 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание ветеранам и труженикам тыла в период празднования Дня Победы.
По его словам, в мае ожидается два больших праздника: День труда и День Победы. Многие уезжают на природу, на дачу, участвуют в демонстрациях и шествиях.
«Обращаю внимание глав территорий на подготовку к празднованию Дня Победы. В первую очередь (обратить внимание — ред.) на работу с главными его участниками — ветеранами, тружениками тыла», — сказал Воробьев на заседании правительства.
Он отметил, что социальная поддержка этой категории граждан является приоритетом для властей.
Первое мая — отмечается во многих странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название используется в Таджикистане.