«В биометрии для банков нет ничего фантастического»

«Когда мы говорим о системах безопасности, чаще всего представители банков озвучивают три уязвимых места — банкоматы, депозитарии и сейфы.

Взлом банкоматов

Физический взлом банкоматов можно назвать печальным мировым трендом: с каждым годом таких взломов становится все больше. Оно и верно, ведь для того, чтобы разломать аппарат, много ума и специальной подготовки не нужно.

Нет смысла описывать способы хищения банкоматов — они похожи и достаточно банальны, главная задача преступников — сделать все быстро и увезти устройство в спокойное место, где будет достаточно времени на вскрытие. И, к сожалению, скорость этого метода поражает: в некоторых случаях требуется всего 90 секунд для того, чтобы скрыться с места преступления вместе с украденным.

Но и решение проблемы достаточно простое: существует система защиты банкомата от кражи, которая позволяет монтировать банкомат в любом удобном месте, а специальное крепление выдерживает нагрузку более 25 тысяч кг, что гарантирует защиту от вырывания автомобилем.

Кражи из депозитариев

С депозитариями вопрос гораздо сложнее. Когда происходят хищения из банковских ячеек, новость приобретает широкую огласку, т.к. речь чаще всего идет о крупных суммах. Для обывателей не очевидно, в чем заключается услуга по аренде ячейки, и за что несет ответственность банк. Кражи, произошедшие в середине апреля 2018 года, вызвали шквал обсуждений в стиле: „банку N веры нет, депозитарий обчистили, компенсаций не будет“. В итоге банк терпит репутационные издержки. В условиях экономической нестабильности подобные риски и подозрения в сговоре банка с грабителями, нечистоплотности сотрудников банка и прочем, являются, мягко говоря, излишними.

К счастью, банковская сфера является одной из самых прогрессивных в стране, которой свойственно быстро и эффективно осваивать новые технологии. Сегодня уже существует система депозитариев с автоматической системой контроля доступа, основанной на биометрических данных. И если в остальных сферах биометрия это что-то из области фантастического, то банки осваивают эту технологию достаточно успешно.

Что такое биометрия, используемая в депозитариях?

Биометрическая идентификация клиента происходит с помощью сканера, который считывает уникальные особенности строения подкожных вен на ладони. Рисунок вен на ладони человека уникален, подделать его невозможно (в отличие от отпечатка пальца или скана сетчатки глаза). Идентификация для доступа к ячейке происходит в три этапа:Первый — это сверка биометрических данных сотрудником банка для идентификации личности (избавляет от необходимости сверять документы и снижает риск ошибки). Второй — считыватель биометрических данных при входе в хранилище (случайный человек не сможет получить доступ в депозитарий). Третий — для открытия ячейки также необходимо поднести ладонь к считывателю (даже если преступник попадет в хранилище, у него не будет возможности вскрыть ячейки с помощью подбора ключа или отмычки).

Самое главное — в договоре аренды между банком и арендатором можно зафиксировать сценарий обращений к ячейке. Специальное программное обеспечение позволяет осуществлять мониторинг состояния депозитарной системы: не дает нарушать сценарий и хранит информацию об открытиях. Общая система защищена от отключения и несанкционированного внесения изменений. А в случае попытки несанкционированного вскрытия срабатывает тревожная сигнализация. Технология позволяет не только надежно защищать ценности арендаторов ячеек, но и помогает обезопасить репутацию банков.

Банковские сейфы

К банковским сейфам предъявляются особые требования, регламентируемые внутренними инструкциями. Но тут проблема в тендерной системе, когда в закупках могут принимать участие недобросовестные производители, с продукцией, на которую приобретены сертификаты без проведения испытаний. Казалось бы, обязательная сертификация в системе ГОСТ Р призвана обезопасить сейфовый рынок от контрафакта, но, к сожалению, реальность вносит свои коррективы, и некачественные сейфы на рынке есть.

Недобросовестные производители привлекают ценой: она ниже возможности произвести за эти деньги сейф (например, вместо армированного бетона для заполнения стенок сейфа используется песок). В итоге, вместо надежного хранилища банки получают бомбу замедленного действия, которая не защитит, а, может, даже поспособствует злоумышленникам.

Специалисты по безопасности и специалист по закупка в банках — не эксперты в производстве сейфов, и требовать от них знаний технологий производства глупо, но, тем не менее, им стоит обращать внимание не только на наличие сертификата (в любом случае, лучше, если сертификат ГОСТ Р будет подкреплен еще и европейским сертификатом), но и на соотношение цены и класса устойчивости к взлому. Нельзя купить китайский сейф за 1500 рублей и хранить в нем миллионы рублей (и это не утрированный пример, это реальный случай в одном из региональных банков)».