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На территории школы № 1694 прошла экологическая акция
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На территории школы № 1694 прошла экологическая акция 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Около ста двадцати студентов МФЮА приняло участие в экологической акции по посадке деревьев на территории школы № 1694. Поддержал ребят в этом начинании депутат Московской городской Думы Александр Семенников.
Накануне школьники подготовили территорию. Посильный вклад внесли все — и малыши, и старшеклассники. Но основную работу по благоустройству выполнили волонтеры и студенческие строительные отряды МФЮА. Молодые люди сгребали листву, копали глубокие ямы, высаживали деревья. И вскоре несколько красивых елочек и свыше тридцати березок были высажены на пришкольный участок взамен удаленных в прошлом году аварийных деревьев.
— Все ребята очень старались, работали грамотно и слаженно, — говорит следившая за правильностью посадок консультант, ведущий специалист отдела по озеленению социальной сферы «Мосприроды» Виктория Акимова.
В мае молодые люди планируют посадить около этой школы еще новые деревья, чтобы здесь появился свой зеленый уголок.
— В год волонтера мы хотим, чтобы наибольшее количество ребят смогло найти приложение своих сил в общественно-полезной деятельности. Мы в университете уделяем большое внимание культурно-воспитательной работе и стараемся, чтобы студенты приобщались к социально значимым проектам и делали добрые дела для города, которыми они могли бы в последствии гордиться, — говорит один из организаторов акции, сотрудник МФЮА, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Экологическое содружество молодежи» Руслан Волошин.
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