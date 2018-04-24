На территории школы № 1694 прошла экологическая акция

Александр Семенников. Около ста двадцати студентов МФЮА приняло участие в экологической акции по посадке деревьев на территории школы № 1694. Поддержал ребят в этом начинании депутат Московской городской Думы

Накануне школьники подготовили территорию. Посильный вклад внесли все — и малыши, и старшеклассники. Но основную работу по благоустройству выполнили волонтеры и студенческие строительные отряды МФЮА. Молодые люди сгребали листву, копали глубокие ямы, высаживали деревья. И вскоре несколько красивых елочек и свыше тридцати березок были высажены на пришкольный участок взамен удаленных в прошлом году аварийных деревьев.

— Все ребята очень старались, работали грамотно и слаженно, — говорит следившая за правильностью посадок консультант, ведущий специалист отдела по озеленению социальной сферы «Мосприроды» Виктория Акимова.

В мае молодые люди планируют посадить около этой школы еще новые деревья, чтобы здесь появился свой зеленый уголок.