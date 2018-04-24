В РМК выбрали гуру охраны труда и промбезопасности

Русской медной компании прошла III ежегодная конференция «Охрана труда — наш приоритет». На это раз мероприятие имело особенное значение, так как 2018 год объявлен в холдинге Годом безопасного производства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Более 40 специалистов по охране труда со всех предприятий РМК в России Казахстане в течение двух дней обменивались опытом. Они обсудили наработки по снижению травматизма, повышению сознательности работников в применении средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также документационному обеспечению системы охраны труда и промбезопасности (ОТ и ПБ).

Главный технический инспектор труда Челябинского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России Виктор Костромитин рассказал об изменениях трудового законодательства в 2018 году. Представители компаний «3М Россия» и «Восток-Сервис» провели практикумы по использованию СИЗ органов слуха и производственным испытаниям спецодежды.

Также были подведены итоги профильных конкурсов. Лучшим предприятием РМК в области охраны труда и промбезопасности горно-обогатительного комплекса в 2017 году стала Актюбинская медная компания.

Лучшим специалистом в области охраны труда была названа инженер по ОТ и ПБ «Уралгидромеди» Наталия Гептинг.

Приз в номинации «Быстрый старт» достался инженеру по ОТ и ПБ ОАО «Александринская горно-рудная компания» Марии Юскиной. За короткий срок девушка зарекомендовала себя как не просто исполнительный и трудолюбивый, но и инициативный специалист.

В номинации «Золотой кадровый фонд» инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новгородского метзавода Андрей Дроздов впечатлил жюри объемом знаний и способностями к самообучению.

"Образцом мастерства" стала начальник отдела ОТ и ПБ Томинского ГОКа Галина Лещенко. За очень короткий срок ей удалось создать эффективную систему охраны труда на строящемся предприятии.

В номинации «Стабильность — признак мастерства» победила начальник отдела ОТ и ПБ Михеевского ГОКа Елена Черновая.

"Вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности РМК уделяет пристальное внимание. От работы наших служб зависит жизнь и здоровье работников предприятий. Ежегодная конференция «Охрана труда — наш приоритет» стала отличной площадкой для обмена опытом, обсуждения острых текущих вопросов, а самое главное — для подведения итогов предыдущего года и постановки целей и задач на будущее", — отметила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.