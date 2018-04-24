Более 22 тысяч сообщений поступило в «Добродел» за неделю 

Почти 23 тысячи сообщений о проблемах поступило на портал «Добродел» в период с 6 по 12 апреля. Об этом на заседании правительства Московской области сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.
топ-10 входят традиционные «весенние» темы, связанные с наведением порядка после зимы. Это уборка дворов, ремонт дорог и тротуаров, устранение ям и выбоин, приведение в порядок детских площадок, фасадов зданий и несанкционированные свалки и навалы мусора.