Более 22 тысяч сообщений поступило в «Добродел» за неделю

Почти 23 тысячи сообщений о проблемах поступило на портал «Добродел» в период с 6 по 12 апреля. Об этом на заседании правительства Московской области сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев топ-10 входят традиционные «весенние» темы, связанные с наведением порядка после зимы. Это уборка дворов, ремонт дорог и тротуаров, устранение ям и выбоин, приведение в порядок детских площадок, фасадов зданий и несанкционированные свалки и навалы мусора. Всего за неделю зафиксировано 3668 просрочек. Это составляет 15% от общего числа сообщений. В «красной зоне» по просрочкам находятся Ногинский район (688), Солнечногорский район (618), Химки (390), Пушкинский район (156), Жуковский (103).