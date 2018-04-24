26 апреля в мэрии заработает прямая линия управления соцзащиты 

В течение часа можно будет задать вопросы о социальном обслуживании.
26 апреля с 12.00 до 13.00 по телефону 78-30-26 на вопросы горожан ответит начальник управления социальной защиты Администрации Петрозаводского городского округа Елена Малышева.
Вы можете задать вопрос и получить информацию:
— о социальном обслуживании отдельных категорий граждан;
— о предоставлении услуги «Социальное такси»;
— о работе пункта проката технических средств реабилитации;
— о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
— о порядке оформления опеки в отношении недееспособных граждан;
— о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
По материалам: ptzgovorit.ru