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Сотрудники курской Росгвардии выявили 17 нарушений во время весенней охоты
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Сотрудники курской Росгвардии выявили 17 нарушений во время весенней охоты 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
С 10 по 19 апреля в области был открыт весенний сезон охоты на пернатую дичь
В этот период сотрудники Росгвардии совместно с комитетом лесного хозяйства региона провели серию рейдов по угодьям, в которых охота была разрешена. Правоохранители проверили более 120 владельцев оружия и выявили 17 нарушений административного законодательства: охотники нарушали правила ношения оружия и несоблюдали сроки перерегистрации разрешений. Поэтом, по данным пресс-службы ведомства, у нарушителей изъяли 12 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и 17 патронов к нему.
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Курской области напоминает о том, что следует соблюдать правила использования огнестрельного охотничьего оружия. В случае если срок действия разрешения на хранение оружия истёк, а владелец оружия так и не обратился в лицензионно-разрешительную службу за его продлением, штраф составит до пяти тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток с обязательной конфискацией оружия и патронов к нему.
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