Сотрудники курской Росгвардии выявили 17 нарушений во время весенней охоты

С 10 по 19 апреля в области был открыт весенний сезон охоты на пернатую дичь

В этот период сотрудники Росгвардии совместно с комитетом лесного хозяйства региона провели серию рейдов по угодьям, в которых охота была разрешена. Правоохранители проверили более 120 владельцев оружия и выявили 17 нарушений административного законодательства: охотники нарушали правила ношения оружия и несоблюдали сроки перерегистрации разрешений. Поэтом, по данным пресс-службы ведомства, у нарушителей изъяли 12 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и 17 патронов к нему.