«Росконтроль» выявил настоящий пломбир

«Росконтроль» провёл исследование разных марок мороженого. В лабораторию был отправлен пломбир в стаканчике брендов «Гроспирон», «Золотой стандарт/Инмарко», «48 копеек», «Русский холод / Настоящий пломбир», «Чистая линия», «Сибхолод / Сибирское», «Наша семья / Лакомо», сообщается на сайте организации.

В чёрном списке оказались марки «Наша семья/Лакомо». По итогам исследования был сделан вывод о том, что товар не является мороженым вообще.

В пломбире «Гроспирон» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. На маркировки товара «Сибхолод / Сибирское» указана недостоверная информация о составе.

Пломбир «Русский холод» также получил замечание, поскольку он весит меньше, чем заявлено на упаковке.

Самым достойным вариантом пломбира оказался «Золотой стандарт».