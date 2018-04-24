Ещё
«Росконтроль» выявил настоящий пломбир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Росконтроль» выявил настоящий пломбир 

News.ru 2 часа назад
«Росконтроль» провёл исследование разных марок мороженого. В лабораторию был отправлен пломбир в стаканчике брендов «Гроспирон», «Золотой стандарт/Инмарко», «48 копеек», «Русский холод / Настоящий пломбир», «Чистая линия», «Сибхолод / Сибирское», «Наша семья / Лакомо», сообщается на сайте организации.
В чёрном списке оказались марки «Наша семья/Лакомо». По итогам исследования был сделан вывод о том, что товар не является мороженым вообще.
В пломбире «Гроспирон» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. На маркировки товара «Сибхолод / Сибирское» указана недостоверная информация о составе.
Пломбир «Русский холод» также получил замечание, поскольку он весит меньше, чем заявлено на упаковке.
Самым достойным вариантом пломбира оказался «Золотой стандарт».
News.ru: последние новости
Красовский и Собчак поссорились из-за денег Тулеев заявил о скором уходе из политики Хитрый елбасы подмигивает американцам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США169
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины298
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении147
Кремль готовит суперманевр528
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение