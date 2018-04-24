Из домов волгоградцев во всех районах города пропадет горячая вода

Жители десятка домов во всех районах Волгограда на три дня останутся без горячей воды. — После окончания этого отопительного сезона коммунальщики начали готовиться к следующему, — уточнили в компании «Концессии теплоснабжения». — Из-за испытаний труб на прочность многим волгоградцам придется провести без горячей воды от одного до трех дней. Отключения начались сегодня в 0:00. В Тракторозаводском районе Волгограда лишь с холодной водой остались жители домов на улицах:

Героев Тулы, 11, 13, 15, 17;

Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14;

Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31;

Детские сады № 201, «Радуга»;

Школа-сад № 10;

Психиатрическая больница № 5.

В Краснооктябрьском районе переждать испытания коммунальщиков придется горожанам из домов:

улица Аэрофлотская, 62;

улица Бажова, 7, 9;

улица Еременко, 35;

проспект Металлургов, 72, 74, 76, 78;

улица Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

улица Титова, 36А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

улица Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11,13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28;

улица Поддубного, 3, 15/1, 25, 27, 29, 31;

улица Качалова, 48, 52;

Детские сады: №№ 96, 286, 392, 294, 329, 375, 273, прогимназия № 1;

Учреждения образования: школа № 32, школа-интернат № 3, школа-интернат №6;

Учреждения здравоохранения: МУЗ КБ № 12, детская поликлиника № 1 (ул. Еременко, 62), ГУЗ ВОПТД № 2, Центр «Спид», филиал поликлиники № 2 (ул. Поддубного, 25).

Дзержинском районе три дня без горячей воды встретят волгоградцы, живущие по адресам:

улица имени 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66;

бульвар 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

проспект Жукова, 106, 106а, 108, 110/1, 112, 112а;

улица Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а;

улица Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

улица Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38;

улица Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49;

Детские сады: №№ 5, 17, 176, 241, 242, 183, 336; центры развития ребенка №№ 1, 6, 7;

Образовательные учреждения: школы №№ 33, 85; лицеи №№ 8, 9; ДЮСШ; детская школа искусств № 5;

Поликлиника № 28.

В Центральном районе переждать временные трудности придется не только жителям ближайших домов, но и сотрудникам областной администрации.

улица Голубинская, 8;

улица Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а;

улица Кубанская, 17;

улица Новороссийская, 5, 11;

улица Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28;

Областная администрация.

Меньше всего домов без горячей воды останутся в Ворошиловском районе. Три дня погреть воду придется жителям домов на улицах:

Буханцева, 36, 38, 42;

Елисеева, 5, 8, 9, 10;

Кузнецкая, 67, 71, 73.

Красноармейский:

пр. Героев Сталинграда, 40, 42, 44, 44а, 48, 25, 21, 23, 29, 35, 37, 50, 47, 49, 52, 54, 56, 60, 62, 39, 41, 45, 38;

ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;

ул. Доценко, 35а;

ул. Изобильная, 20, 22, 4, 6, 12, 14;

ул. Остравская, 6, 8, 16, 4а (администрация Красноармейского района), 12, 20, 2, 4, 10, 14, 18, 20а;

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55;

ул. Тельмана, 19, 14;

бульвар Энгельса, 35, 27, 29, 31, 19, 23, 23а, 25, 1, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 2, 2а, 4, 4а, 8, 24, 10, 14, 16, 18, 31а, 33а, 35а, 22, 26, 28, 32, 34, 36;

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 26, больница № 15, роддом № 4, больница № 22;

Образовательные учреждения: гимназия № 6, гимназия № 7, школа № 120, школа № 75, гимназия № 2, школа № 62, школа № 65;

Детские сады: №№ 332, 343, 370, 352, 381, 374, 361.