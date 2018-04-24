В Первомайском районе Владивостока оштрафовали любителей парковки на газоне

Сегодня на заседании административной комиссии Первомайского района Владивостока рассмотрели два материала за стоянку автотранспорта на газонах. Жалобы на водителей-нарушителей поступили от жильцов дома № 15 по улице Сочинской. Теперь автолюбителям, оставившим свои машины в зоне зелёных насаждений, придётся заплатить штрафы.

«Если человек по данной статье привлекается к ответственности впервые, то в большинстве случаев члены комиссии принимают решение о наложении минимального штрафа — одной тысячи рублей. Максимально парковка на газоне стоит три тысячи», — пояснили в административно-территориальном управлении Первомайского района.

Напомним, что ранее специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сообщили о том, что стоимость восстановления одного квадратного метра газона в среднем составляет более полутора тысяч рублей. Часто автолюбители паркуют машины на газонах, при этом заезжая не только на траву, но и на живые изгороди, повреждая кустарники и саженцы деревьев.

В АТУ также напоминают, что если вы стали свидетелем парковки в зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты и места нарушения в администрацию Владивостока. Обращения могут быть поданы в письменной форме, лично, по почте, с помощью факса и через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте в сети Интернет. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель — привлечён к административной ответственности.