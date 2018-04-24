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В Первомайском районе Владивостока оштрафовали любителей парковки на газоне
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В Первомайском районе Владивостока оштрафовали любителей парковки на газоне 

АиФ-Владивосток 24 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Сегодня на заседании административной комиссии Первомайского района Владивостока рассмотрели два материала за стоянку автотранспорта на газонах. Жалобы на водителей-нарушителей поступили от жильцов дома № 15 по улице Сочинской. Теперь автолюбителям, оставившим свои машины в зоне зелёных насаждений, придётся заплатить штрафы.
«Если человек по данной статье привлекается к ответственности впервые, то в большинстве случаев члены комиссии принимают решение о наложении минимального штрафа — одной тысячи рублей. Максимально парковка на газоне стоит три тысячи», — пояснили в административно-территориальном управлении Первомайского района.
Напомним, что ранее специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сообщили о том, что стоимость восстановления одного квадратного метра газона в среднем составляет более полутора тысяч рублей. Часто автолюбители паркуют машины на газонах, при этом заезжая не только на траву, но и на живые изгороди, повреждая кустарники и саженцы деревьев.
В АТУ также напоминают, что если вы стали свидетелем парковки в зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты и места нарушения в администрацию Владивостока. Обращения могут быть поданы в письменной форме, лично, по почте, с помощью факса и через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте в сети Интернет. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель — привлечён к административной ответственности.
Напомним, что во Владивостоке по распоряжению главы Владивостока Виталий Веркеенко ведётся разработка новых правил благоустройства, которые предусмотрят, в том числе, увеличение штрафов за парковку на газонах. Ужесточится ответственность и за складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, незаконный снос зелёных насаждений, стоянку транспортных средств на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах и тротуарах, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многое другое.
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