Строительство участка ЦКАД от М4 «Дон» до М1 «Беларусь» планируется завершить в 2019 г.

Участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от М4 «Дон» до М1 «Беларусь» длиной почти 50 км построят в 2019 г., сообщает на портале столичного стройкомплекса.

«Строительство первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от трассы М4 «Дон» до М1 «Беларусь» планируется завершить в 2019 г. ЦКАД делится на пять пусковых комплексов. Длина первого составляет 49,5 км, из них 22 км пройдет по территории ТиНАО. Сейчас выполнено 40% от всего объема работ», — говорится в сообщении.

ЦКАД пройдет по территориям Подмосковья и ТиНАО на расстоянии 50 км от МКАД. Длина трассы составит около 339 км. Первый отрезок Центральной кольцевой автодороги протяженностью 3,6 км открылся 10 ноября 2017 г. Он является частью пятого пускового комплекса, который проходит по территориям Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского и Солнечногорского районов. По этому отрезку можно объехать подмосковный Звенигород . Разрешенная скорость движения по открывшемуся участку — 60 км/час (проезд бесплатный), по ЦКАД в целом — от 80 до 110 км/ч.

Центральная кольцевая автодорога поможет разгрузить главные московские магистрали и МКАД от транзитной перевозки грузов, а также сформировать на территории Московской области крупные международные транспортные коридоры: «Лондон-Нижний Новгород», «Хельсинки-Юго-Восточная Европа», «Север-Юг» и «Хельсинки-Нижний Новгород». Третий, четвертый и пятый пусковые комплексы ЦКАД планируется вводить в 2018-2020 гг.

Проект ЦКАД разработан в начале 2000-х гг. Строительство началось в 2015 г. Дорога состоит из пяти участков (пусковых комплексов), четыре из которых представляют замкнутое кольцо. В перспективе ЦКАД, МКАД и реконструированное Калужское шоссе составят единую транспортную схему ТиНАО.