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В Севастополе рассказали, какие улицы капитально отремонтируют
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В Севастополе рассказали, какие улицы капитально отремонтируют 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: sevastopolnews.info
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе запланирован капитальный ремонт 16,5 км городских дорог. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.
В список вошли улицы Новороссийская, Катерная, Рыбацкий причал, Корчагина, подъезд к гериатрическому дому, Загордянского, Богдана Хмельницкого, Подгорной (с. Терновка), Яблочкова, Морских пехотинцев, Керченской, Карла Либкнехта, Михайловской, Садовой (с. Вишневое), а также участок от пр. Античного до ул. Челнокова.
В то же время на строительство, реконструкцию и содержание дорог в этом году предусмотрено 2 млрд рублей.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал, что к 1 июля подрядчик должен завершить капремонт одной из центральных улиц — Новороссийской.
"Несмотря на то, что улица Новороссийская не отличается большой протяженностью, это непростой объект. Помимо обновления дорожного полотна, бордюров и тротуаров, ее капитальный ремонт включает обустройство порядка 40 въездов во дворы и на прилегающие улицы, а также монтаж ливневой канализации, замену контактной сети троллейбусов и опор освещения. Качество работы со стороны исполнителя на данном этапе нареканий не вызывает. Подрядчику поставлена задача: сдать все работы в срок до 1 июля", — сказал он.
Протяженность ремонтируемого участка — чуть более 1 км. Уже снято покрытие тротуаров, демонтирован бордюрный камень, частично установлен новый. На Новороссийской предстоит заменить более 6 тыс. кв м дорожного полотна, обустроить пешеходную зону площадью более 5,5 тыс. кв м, заменить около 1 км контактной сети троллейбусов, установить 36 новых опор наружного освещения. Предусмотрено устройство пандусов и тактильной плитки на тротуарах.
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