Тренинги для будущих губернаторов окончили 74 человека

Сергей Кириенко. В пятницу, 20 апреля, во Владимирском зале Кремля состоялся первый «выпускной» «курсов для будущих губернаторов». Грамоты финалистам тренинга вручил первый заместитель главы администрации президента

Тренинг для президентского кадрового резерва, организованный РАНХиГС при поддержке Кремля, прошли 74 человека, сообщает РБК. Издание располагает полным списком выпускников. В РАНХиГС заявили, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить подлинность списка.

Обучение началось в июне 2017 года и закончилось в апреле 2018-го. Программа была направлена на подготовку назначенцев на высокие государственные посты — в том числе глав регионов.

Учебная программа президентского резерва предусматривала командообразующие мероприятия. В частности участники тренинга прыгали в воду с семиметровой скалы. Кроме того они ложились под движущийся БТР.

Предпоследний учебный модуль прошел в Гонконге , куда участники обучения полетели за свой счет. Там им читали лекции о цифровой экономике, китайской философии, управлении инновациями и восточном корпоративном управлении.

По данным издания, тренинг планируется продолжить. Новый набор начнется в мае.