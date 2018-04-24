В Кировской области зафиксировано 27 пострадавших от клещей: Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики

В учреждения здравоохранения за медицинской помощью на 22 апреля обратились 27 пострадавших с жалобами на присасывание клещей, в том числе пострадали три жителя города Кирова.

Остальные случаи нападения клещей зафиксированы в разных районах области, в основном в сельской местности, на придомовых участках, при выезде на природу.

В связи с началом сезонных весенних сельскохозяйственных работ, выездами садоводов на свои участки Управление Роспотребнадзора по Кировской области напоминает об основных мерах профилактики «клещевых» инфекций.

Памятка для садоводов о мерах по предупреждению клещевых инфекций

Кировская область является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, что обусловлено распространением в природных ландшафтных зонах переносчиков вируса и боррелий — иксодовых клещей.

В последние годы отмечается активное вовлечение в эпидемический процесс старших возрастных групп (старше 60 лет), что объясняется ростом их участия в садово-огородном освоении территорий в районах природных очагов, расширением использования этой группой населения лесных массивов в целях заготовки грибов, ягод, трав. С этими же причинами связано увеличение числа горожан среди больных клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом — 70% и более.

С целью предупреждения клещевых инфекций необходимо знать о мерах их профилактики:

на дачном участке после схода снежного покрова необходимо провести расчистку территории от сухостоя, валежника и прошлогодней травы;

провести обработку от грызунов — прокормителей клещей.

Если иксодовые клещи встречаются на вашем дачном участке

— необходимо провести акарицидную обработку территории силами организаций дезинфекционного профиля, либо самостоятельно используя разрешенные инсектоакарицидные средства (“МЕДИЛИС-ципер”, «Цифокс» и.т.д.) при соблюдении всех мер предосторожности при работе с инсектицидными средствами, строго соблюдая инструкцию к препарату; рекомендуется объединиться для обработки прилегающих территорий, дорожек на территории размещения садово-огородных участков, мест выгула собак и прогулок от клещей и грызунов;

— помещения надо оберегать от случайного заноса клещей: не вносить свежесорванные цветы и ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

— необходимо осматривать домашних животных и пинцетом снимать присосавшихся клещей, уничтожают снятых клещей методом сжигания.

При нахождении на опасной в отношении клещей территории надо обеспечивать себе и своим близким личную защиту от нападения клещей:

— Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей. Брюки должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов плотно прилегать к руке. Ворот рубашки и брюки не должны застегиваться на пуговицы, лучше иметь застежки типа «молния» или «липучка», через которую клещ не может заползти под одежду. На голову предпочтительно надеть капюшон, плотно пришитый к куртке, в крайнем случае, волосы должны быть заправлены под косынку. Лучше, чтобы одежда была однотонной и светлой, так как на ней клещи более заметны. Само и взаимоосмотры на предмет обнаружения клещей (в том числе ползущих сзади) необходимо проводить каждые 15 — 20 минут.

— Необходимо применять специальные химические средства для обработки одежды в виде аэрозолей (репеллентные или акарицидные средства). Средствами надо обработать верхнюю одежду согласно способу применения, указанному на этикетке. Правильное применение специальных репеллентных средств обеспечивает уровень защиты около 95%.

Алгоритм действий при укусе клещом

— Заползшего, но еще не присосавшегося клеща снимают и уничтожают методом сжигания или бросают в банку с горячей водой или маслянистой жидкостью.

— При обнаружении присосавшегося клеща вокруг него завязывают петлю из нитки и с ее помощью осторожно, в течение нескольких минут покачивая из стороны в сторону, вытягивают клеща вместе с хоботком.

— Место ранки обработать 5% раствором йода.

— Доставить клеща на исследование, на наличие возбудителей клещевых инфекций:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (ул. Свободы, 64-а, контактный телефон для справок: 38-19-16, 38-57-97);

КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница» (ул. Ленина, 207, контактный телефон: 33-07-65);

МЦ «Лайт», г. Киров и в муниципальных районах области, контактный телефон: 8 (8332) 711-100.

В случае выявления возбудителей клещевых инфекций при лабораторном исследовании клеща, необходимо обратиться в лечебно-профилактическую организацию по месту жительства для назначения врачом медикаментозных препаратов с профилактической целью, а также медицинского наблюдения в течение трех недель.

Фото — glazovlife.ru