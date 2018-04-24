Городские улицы промыли шампунем 

В порядок приведены, в частности, Покровка и Моховая.
Комплекс городского хозяйства отчитался об уборке центральных улиц столицы. Как сообщили в пресс-службе, в порядок приведены пешеходные зоны и тротуары на Саввинской набережной, улицах Маросейка, Рождественка, Покровка, Моховая и других.
— Работы ведутся с применением концентрированного моющего средства, — отметили в комплексе городского хозяйства.
Ранее сообщалось, что теперь все асфальтобетонные покрытия будут промываться ежемесячно, а плиточные — два раза в месяц.
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