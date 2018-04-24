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Воробьев представил нового главу подмосковного Роспотребнадзора
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Воробьев представил нового главу подмосковного Роспотребнадзора 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового руководителя управления Роспотребнадзора по Подмосковью, главой ведомства стала Ольга Микаилова, передает во вторник корреспондент РИАМО.
«Кадровые решения. Хочу представить нового руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области, главного санитарного врача — Микаилову Ольгу Михайловну», — сказал Воробьев, открывая заседание регионального правительства.
Губернатор отметил, что рассчитывает на конструктивное взаимодействие.
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