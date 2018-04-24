Волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки 24-29 апреля и 5, 6, 8 мая на восьми вокзалах Москвы

Волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки на головных вокзалах Москвы в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

«Накануне Дня Победы ОАО «Центральная ППК» совместно с ВОД «Волонтеры Победы» проводит всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Акция пройдет 24-29 апреля, 5, 6, 8 мая с 12:00 до 15:00 на Казанском, Ярославском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском, Рижском, Курском (Горьковское направление) вокзалах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в пригородных зонах головных вокзалов волонтеры в брендированной форме будут раздавать георгиевские ленточки вместе с информационными листовками об истории их появления и рекомендациями по ношению.