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Волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки 24-29 апреля и 5, 6, 8 мая на восьми вокзалах Москвы
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Волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки 24-29 апреля и 5, 6, 8 мая на восьми вокзалах Москвы 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки на головных вокзалах Москвы в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».
«Накануне Дня Победы ОАО «Центральная ППК» совместно с ВОД «Волонтеры Победы» проводит всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Акция пройдет 24-29 апреля, 5, 6, 8 мая с 12:00 до 15:00 на Казанском, Ярославском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском, Рижском, Курском (Горьковское направление) вокзалах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в пригородных зонах головных вокзалов волонтеры в брендированной форме будут раздавать георгиевские ленточки вместе с информационными листовками об истории их появления и рекомендациями по ношению.
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