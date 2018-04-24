На Богатырева ограничат движение до конца мая

25 апреля в Кировском районе ограничат движение на улице Богатырева. Будет частично закрыт участок у домов №2/5 и №4 по ул. Богатырева и дома №8 по ул. Халтурина. Ограничение продлится до 31 мая.

Неудобства связаны со строительством кабельной канализации, сообщает комитет внешнего благоустройства. Автомобилистов просят следовать требованиям временных дорожных знаков.

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