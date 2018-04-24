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Risen Energy вошел в рейтинг ведущих отраслевых брендов мира-2018 по версии EuPD Research
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Risen Energy вошел в рейтинг ведущих отраслевых брендов мира-2018 по версии EuPD Research 

ТАСС 34 минуты назад
НИНБО (NINGBO), Китай, 23 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Ведущий китайский производитель фотоэлектрических модулей Risen Energy Co., Ltd. недавно был включен в рейтинг ведущих отраслевых брендов мира-2018, составленный передовой европейской исследовательской фирмой EuPD Research. Включение в данный рейтинг наглядно демонстрирует, что компании Risen Energy удалось войти в число передовых поставщиков солнечных модулей в мировом масштабе, значительно опередив всех своих конкурентов.
Фирма EuPD Research, пользующаяся высокой репутацией в качестве провайдера актуальной рыночной аналитики в сегменте экологически устойчивого бизнеса, давно стала своеобразным барометром для международной индустрии солнечной энергетики. Исходя из результатов обширного и углубленного анализа отраслевых компаний и конечных пользователей по всему миру, EuPD Research составила рейтинг брендов фотоэлектрических модулей, среди которых продукция Risen Energy выделилась высоким качеством модулей и удовлетворённостью клиентов.
Компания Risen Energy обязана высоким качеством своих изделий строжайшей системе контроля над каждым элементом на протяжении всего процесса производства, а также непрерывной деятельностью по созданию технологических инноваций, обеспечивающих прочный фундамент для конкурентоспособности предприятия и позволивших ему прочно обосноваться на зарубежных рынках.
Обладая обширной компетенцией в области технологических исследований и проектно-конструкторских разработок, Risen Energy на протяжении нескольких последних лет неизменно демонстрирует высокие результаты своей деятельности на международных фотоэлектрических рынках. Следует отметить, что в Отчёте об оценке конкурентоспособности мировых фотоэлектрических предприятий за 2017 год (2017 Triathlon Competitiveness Report of PV Enterprises Worldwide), обнародованном ведущим поставщиком отраслевой информации PHOTON Consulting. компания вошла в число ведущих производителей по показателям финансирования.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), +86-574-5995-3077, tina@risenenergy.com
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