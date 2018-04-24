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Знак «Инвалид» водителям будет выдавать Минтруд РФ
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Знак «Инвалид» водителям будет выдавать Минтруд РФ 

За рулем Кубань 34 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Соответствующие поправки в «Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» были разработаны в правительстве и опубликованы на сайте правовой информации.
Согласно ФЗ № 477-ФЗ от 29 декабря 2017 года, на парковках должно быть не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», порядок выдачи которого устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Проектом приказа устанавливаются правила выдачи федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы инвалидам. Принятие проекта приказа позволит упорядочить процедуры и действия федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, необходимые для оформления и выдачи инвалидам опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования и будет способствовать реализации прав инвалидов на бесплатную парковку, предусмотренную Федеральным законом № 477-ФЗ.
В пояснительной записке к документу сказано, что Минтруду России поручено внести соответствующие изменения в Положение, согласно которому на ведомство возлагаются полномочия по установлению порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования, что позволит Минтруду России издать приказ по утверждению Порядка выдачи данного опознавательного знака.
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